Medea Fragments of Memory | a Venezia la mostra immersiva di Tamara Kvesitadze

A Venezia, negli spazi di Palazzo Bragadin, si tiene una mostra personale dell’artista Tamara Kvesitadze intitolata “Medea. Fragments of Memory”. L’esposizione è aperta dal 9 maggio e durerà fino al 31 ottobre 2026. L’evento presenta una serie di installazioni e opere che riflettono sulla figura di Medea, integrando elementi visivi e multimediali. La mostra invita i visitatori a esplorare temi legati alla memoria e alla narrazione attraverso l’arte contemporanea.

Dal 9 maggio al 31 ottobre 2026, a Venezia, negli spazi di Palazzo Bragadin, arriva “Medea. Fragments of Memory”, mostra personale dell’artista Tamara Kvesitadze.Il progetto si presenta come un’installazione immersiva che unisce scultura, suono e spazio, rileggendo il mito di Medea in chiave.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: L’universo di Salvador Dalí prende vita grazie a una mostra immersiva a Venezia Fragments, mostra personale di Alessandra Carloni a ChromaChroma presenta Fragments, mostra personale della street artist e pittrice romana Alessandra Carloni, un progetto espositivo che indaga il rapporto...