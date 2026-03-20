Spacciano ’coca’ Arrestati due giovani

Due giovani sono stati arrestati a Grosseto mentre spacciavano cocaina tra le auto in sosta davanti all’ospedale. Secondo quanto riferito, si muovevano tra i veicoli e, dopo uno scambio rapido, il denaro veniva passato e la dose consegnata in pochi secondi. Le forze dell’ordine hanno fermato gli arrestati sul posto.

GROSSETO Si muovevano tra le auto in sosta davanti all’ospedale. Poi lo scambio, rapido, con il denaro che passa di mano e una dose consegnata pochi secondi dopo. Solo a quel punto gli agenti della squadra mobile sono intervenuti e hanno bloccato tre persone. Alla fine, per due giovani tunisini arrestati, il Tribunale ha convalidato l’arresto ma ha escluso il carcere: per entrambi è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Grosseto. Gli agenti stavano seguendo una donna già nota come consumatrice di sostanze stupefacenti, quando l’hanno vista avvicinarsi a un giovane tunisino di 19 anni. Dopo che sono arrivati gli altri ha passato alcuni involucri bianchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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