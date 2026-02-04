McTominay verso il rinnovo | accordo fino al 2030

Dopo il match con il Napoli, McTominay si avvicina al rinnovo con il Manchester United. Il club e il giocatore hanno raggiunto un accordo che lo terrà in squadra fino al 2030. La trattativa è stata rapida, e ora si attende solo la firma ufficiale. La presenza del centrocampista in campo ha lasciato il segno, e il club vuole consolidare questa scelta a lungo termine.

L’impatto con Napoli è stato immediato e profondo, dentro e fuori dal campo. Scott McTominay si è ritrovato al centro di una dimensione nuova, travolgente, fatta di passione quotidiana e ambizioni alte. Un legame nato in fretta e cresciuto ancora più velocemente, fino a spingere club e giocatore a ragionare già sul futuro. Un entusiasmo che si è trasformato presto in qualcosa di ancora più grande. Il primo titolo della sua carriera è arrivato proprio in azzurro, un traguardo che ha segnato McTominay e rafforzato il suo desiderio di continuare questo percorso. La città, la squadra e il successo hanno fatto breccia: “Napoli gli è entrata dentro dal primo istante, e gli ha regalato anche la gioiapiùgrande:lo scudetto dello scorso anno è stato il suo primo campionato vinto in carriera. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Scott McTominay e il Napoli sono pronti a rinnovare il loro matrimonio.

Il Milan rafforza il proprio progetto a lungo termine blindando Alexis Saelemaekers con un rinnovo fino al 2030.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

