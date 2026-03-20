In diverse periferie italiane sono stati inaugurati 85 nuovi playground, spazi dedicati allo sport e al gioco. Queste strutture mirano a offrire ai giovani un luogo sicuro e accessibile dove praticare attività sportive, favorendo l'incontro e l'inclusione tra i residenti. La realizzazione di questi spazi rappresenta un intervento concreto per promuovere momenti di aggregazione nelle zone più periferiche.

Uno sport che illumina. Uno sport che riaccende la voglia di stare insieme. Uno sport che è sia incontro che inclusione. Ecco in poche parole il progetto chiamato “Sport Illumina” promosso da “Sport e Salute” e da Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani. Ben 85 comuni in tutta Italia vedranno sorgere playground in zone riqualificate. Il finanziamento stanziato complessivo è di 31,8 milioni di euro, di cui 200.000 sono stati destinati a Cologno Monzese, la prima cittadina ad aver inaugurato il 16 marzo un nuovo spazio sportivo. Il parco “illuminato” è quello in via Pablo Neruda. E la luce arriva proprio dai tanti colori che sono stati scelti per la pavimentazione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lo sport illumina le periferie con 85 playground

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