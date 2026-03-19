Mugnano di Napoli | ubriaco fugge dal bar con lo champagne rubato

A Mugnano di Napoli, un uomo di 26 anni è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver rubato una bottiglia di champagne in un bar, si è ubriacato e poi è fuggito. Successivamente, si è messo alla guida di un tir e ha tamponato un’auto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e ha coinvolto il veicolo dell’uomo e una vettura di un altro conducente.

Si mette alla guida del suo tir e finisce contro un’auto. Il pomeriggio di un 26enne denunciato dai Carabinieri. Quando l’alcol in circolo non è ancora sufficiente, basta rubare una bottiglia di champagne e fuggire. Non è un invito a delinquere ma quello che pare abbia pensato un 26enne romeno incensurato, cliente di un bar di Mugnano. E’ pomeriggio inoltrato quando il giovane, già evidentemente ubriaco e barcollante, ha parcheggiato il suo tir a pochi passi da un bar. Ha bevuto qualche altro goccio e, prima di andare via, ha agguantato una bottiglia di bollicine ed è corso via a gambe levate. I proprietari l’hanno inseguito, lui si è rifugiato nell’abitacolo del camion. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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