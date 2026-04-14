Maxisequestro di giocattoli e figurine Operazione di Finanza e Adm

Le forze di polizia, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane, hanno effettuato un maxi sequestro di giocattoli e figurine. Tra gli oggetti confiscati ci sono videocamere di sicurezza, avvitatori, plastilina modellabile e carte dei Pokémon. L’operazione ha coinvolto diverse location e ha portato al sequestro di merce che sarebbe stata distribuita senza autorizzazioni o conformità alle norme di sicurezza.

Dalle videocamere di sicurezza agli avvitatori, dalla plastilina modellabile alle carte dei Pokemo. Sono centinaia i prodotti sequestrati da Guardia di finanza e Agenzia del Demanio e dei Monopoli perché risultati privi di certificazioni, alcuni dei quali potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori, nel corso di un’operazione congiunta in diverse città umbre. Tre, in particolare, gli esercizi in cui sono state rinvenute le merci che, a vario titolo, sono risultate non in regola perché senza marchio Ce, indicazioni del fabbricante o importatore e senza istruzioni in italiano. In un negozio di Foligno sono stati sequestrati centinaia di prodotti, in particolare giocattoli, figurine per bambini e abbigliamento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxisequestro di giocattoli e figurine. Operazione di Finanza e Adm Oltre due milioni di euro non dichiarati scoperti da Finanza e Adm all’aeroporto di PisaPISA – Nella costante azione di controllo dello scalo aeroportuale, i finanzieri, congiuntamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei... Maxisequestro di SIM intestate a persone inesistenti: l'operazione dei Carabinieri di AvellinoI Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino, con la collaborazione di reparti territorialmente competenti, hanno dato... Argomenti più discussi: Batterie, giocattoli e bigiotteria irregolari: blitz della locale in due negozi, maxi sequestro di merce pericolosa; Giocattoli e addobbi fuori legge: maxi sequestro della GdF; Trieste, maxi sequestro della Polizia Locale; Maxi sequestro in due negozi del centro di Trieste: ritirati oltre 2 mila prodotti pericolosi. Maxisequestro a Roma, alla Rustica: trovate oltre 7mila paia di scarpe contraffatte per bambini con marchi falsi New Balance, UGG e Kuromi. Dai controlli in un negozio dell’Esquilino all’individuazione del magazzino, con un danno economico stimato da ce - facebook.com facebook