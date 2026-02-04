Maxisequestro di SIM intestate a persone inesistenti | l' operazione dei Carabinieri di Avellino

I Carabinieri di Avellino hanno sequestrato numerose SIM intestate a persone inesistenti. L’operazione è partita dall’indagine di un cinquantenne della zona, che aveva registrato numeri telefonici a nomi fittizi. L’azione delle forze dell’ordine si è concentrata su questa persona, che ora rischia di finire nei guai per aver usato dati falsi. La Procura ha disposto il sequestro e le verifiche continuano per capire se ci siano altri coinvolti o eventuali utilizzi illeciti.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino, con la collaborazione di reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Avellino nei confronti di un cinquantenne originario.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

