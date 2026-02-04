Maxisequestro di SIM intestate a persone inesistenti | l' operazione dei Carabinieri di Avellino
I Carabinieri di Avellino hanno sequestrato numerose SIM intestate a persone inesistenti. L’operazione è partita dall’indagine di un cinquantenne della zona, che aveva registrato numeri telefonici a nomi fittizi. L’azione delle forze dell’ordine si è concentrata su questa persona, che ora rischia di finire nei guai per aver usato dati falsi. La Procura ha disposto il sequestro e le verifiche continuano per capire se ci siano altri coinvolti o eventuali utilizzi illeciti.
I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino, con la collaborazione di reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura della Repubblica di Avellino nei confronti di un cinquantenne originario.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondimenti su Avellino Carabinieri
Maxi operazione dei carabinieri: eseguita ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 44 persone
Anguillara Sabazia. Spaccio di droga sul Lago di Bracciano. Operazione antidroga dei Carabinieri. Misure cautelari nei confronti di 6 persone
Ultime notizie su Avellino Carabinieri
Maxi sequestro di SIM con intestazioni fittizie: nuova operazione dei Carabinieri di AvellinoI Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino, con la collaborazione di reparti territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione e sequestr ... irpinianews.it
Maxi sequestro di SIM con intestazioni false: blitz dei Carabinieri di AvellinoPerquisizioni e sequestri per un 50enne del Bangladesh residente a Napoli ... msn.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.