Maxisequestro di SIM intestate a persone inesistenti | l' operazione dei Carabinieri di Avellino

I Carabinieri di Avellino hanno sequestrato numerose SIM intestate a persone inesistenti. L’operazione è partita dall’indagine di un cinquantenne della zona, che aveva registrato numeri telefonici a nomi fittizi. L’azione delle forze dell’ordine si è concentrata su questa persona, che ora rischia di finire nei guai per aver usato dati falsi. La Procura ha disposto il sequestro e le verifiche continuano per capire se ci siano altri coinvolti o eventuali utilizzi illeciti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.