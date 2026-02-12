Oltre due milioni di euro non dichiarati scoperti da Finanza e Adm all’aeroporto di Pisa

Le fiamme gialle e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno scoperto oltre due milioni di euro non dichiarati all’interno dell’aeroporto di Pisa. Durante controlli di routine, hanno trovato soldi nascosti e non segnalati dai passeggeri. L’operazione rientra in una serie di verifiche mirate a combattere il contrabbando e gli illeciti valutari. La cifra sequestrata viene ora analizzata dalle autorità per capire chi fosse dietro questa movimentazione di denaro.

PISA – Nella costante azione di controllo dello scalo aeroportuale, i finanzieri, congiuntamente ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) della Sot, hanno rinvenuto, nell’ambito dell’attività di contrasto agli illeciti valutari, valuta non dichiarata per un ammontare complessivo pari a 2.166.131 euro, con la redazione complessiva di 194 sanzioni amministrative. La somma pagata come oblazione diretta è stata pari a 123925 euro, mentre il totale della somma sequestrata ammonta a 7200 euro. Particolare attenzione è stata riservata ai viaggiatori recidivi in partenza per Albania e Marocco già autori della stessa violazione nei 5 anni precedenti, nuovamente sorpresi con somme di denaro eccedenti i limiti consentiti: è stato disposto il previsto sequestro amministrativo secondo la normativa vigente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

