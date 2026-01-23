Maxima d’Olanda ha condiviso un momento di affetto con sua figlia, la principessa Amalia, dopo aver completato l’addestramento come riservista nelle Forze Armate dei Paesi Bassi. L’erede al trono ha concluso con successo questa fase del percorso militare, sottolineando l’importanza della formazione e del senso di responsabilità. Un gesto che evidenzia il legame familiare e l’impegno della famiglia reale nei valori civili e militari.

L’erede al trono dei Paesi Bassi, Amalia d’Orange, ha ufficialmente concluso il suo addestramento come riservista nelle Forze Armate. Un impegno che aveva aperto una nuova fase decisamente intensa per la principessa, la quale si è dovuta dividere per mesi tra i corsi universitari e la formazione militare, ma il cui percorso sembra essersi concluso positivamente. Almeno a giudicare dalla regina Maxima d’Olanda: l’abbraccio a sua figlia trasmette tutto l’orgoglio di una mamma e parla più di mille parole. Regina Maxima d’Olanda super orgogliosa di sua figlia Amalia. Un sorriso illumina il volto della regina Maxima d’Olanda e noi lo riconosciamo subito: è il sorriso dell’amore di una madre per sua figlia ma soprattutto di orgoglio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maxima d’Olanda, il tenero abbraccio con la figlia dopo l’addestramento militare

Leggi anche: Tommaso Paradiso e la sua vita stravolta dopo la nascita della figlia: il tenero racconto del cantautore

Leggi anche: Serena Williams in campo con la figlia Adira: il tennis non è mai stato così tenero

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Maxima d’Olanda, una Regina acqua e sapone: i 3 look senza trucco; Maxima d’Olanda, l’apparizione fugace di inizio anno prima dei due banchetti avvolti dal mistero…; Maxima d'Olanda, che stringe tra le mani il morbido accessorio che ci sorprende; La regina d'Olanda, tante principesse e Jackie, così Valentino ha vestito i Royals d'Europa (e non solo).

Maxima d’Olanda abbraccia la tendenza teddy: la borsa peluche che rompe il protocolloIl pezzo forte è il tailleur pied de poule arancione e beige firmato Natan, un colore che non è solo una tendenza di stagione, ma un profondo omaggio alla Casa d’Orange-Nassau. La giacca con cintura ... iodonna.it

Maxima d'Olanda, che stringe tra le mani il morbido accessorio che ci sorprendeLa sovrana, vestita con il colore caro alla sua famiglia, abbraccia (letteralmente) la tendenza teddy in chiave clutch rendendo ancora più gioioso un tailleur già pieno di energia. Perché il power dre ... vanityfair.it

Maxima d'Olanda, Marie-Chantal di Grecia, Maddalena di Svezia: le spose royal che hanno scelto Valentino per l'abito di nozze - facebook.com facebook