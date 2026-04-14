Maxima d’Olanda e il re hanno raggiunto gli Stati Uniti per un viaggio di Stato. Durante l’evento, la regina ha indossato un abito arancione, colore tradizionalmente associato ai Paesi Bassi. La scelta di Maxima ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre la presenza della coppia reale ha attirato l’interesse dei media. La visita ufficiale prosegue con incontri istituzionali e cerimonie ufficiali.

Maxima d'Olanda e il marito, Re Willem-Alexander, sono volati negli Stati Uniti d'America per un viaggio di Stato che sta riempiendo di speranza i cuori dei sudditi. Mentre c'è chi confida nella diplomazia e che la presenza dei Reali olandesi possa sciogliere il cuore di chiaccio del Presidente Trump, una "battaglia" parallela si gioca tra le due primedonne dell'evento: da una parte Maxima con il suo vistoso look arancione, dall'altro Melania che sembra impallidire di fronte alla Regina. Maxima e Melania, look a confronto Salta immediatamente agli occhi che Regina e First Lady abbiano due gusti completamente differenti in fatto di look.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maxima d’Olanda osa con l’arancione (e fa sfigurare Melania Trump)

Maxima d'Olanda per affrontare la sfida di stile con Melania Trump usa l'arma della diplomaziaMaxima d'Olanda e re Willem-Alexander sono negli Stati Uniti per una missione di lavoro.

Tra le figure più osservate ai Giochi Invernali di Milano-Cortina, Maxima d’Olanda ha catalizzato l’attenzione con una sciarpa arancioneMilano, capitale della moda e scenario dei Giochi Olimpici Invernali, si è confermata crocevia di sport e diplomazia internazionale.

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