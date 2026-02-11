Maxima d’Olanda ha attirato gli sguardi durante i Giochi Invernali di Milano-Cortina. La principessa olandese si è fatta notare con una sciarpa arancione, un dettaglio che non è passato inosservato tra gli spettatori. Milano, già famosa per la sua moda, si trasforma anche in un palcoscenico di incontri tra leader e atleti. La città si conferma come punto di incontro tra sport e diplomazia, mentre gli eventi continuano a catturare l’attenzione di tutti.

Milano, capitale della moda e scenario dei Giochi Olimpici Invernali, si è confermata crocevia di sport e diplomazia internazionale. Tra le figure più osservate, Maxima d’Olanda ha catalizzato l’attenzione con una presenza capace di tradurre il protocollo in linguaggio stilistico contemporaneo. Per l’evento, la sovrana ha scelto un sofisticato total look Max Mara, puntando su un tailleur color cammello dalle linee impeccabili, simbolo di un’eleganza misurata e contemporanea. La silhouette pulita e sartoriale della giacca, abbinata ai pantaloni coordinati, è stata addolcita da un maglione in lana e cashmere nelle stesse tonalità calde, creando un raffinato gioco monocromatico. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Tra le figure più osservate ai Giochi Invernali di Milano-Cortina, Maxima d’Olanda ha catalizzato l’attenzione con una sciarpa arancione

Approfondimenti su Milano Cortina

La Svizzera si prepara a portare il suo meglio ai Giochi Invernali.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina

Argomenti discussi: Lavoro, 500mila imprese italiane impiegano manodopera straniera: le figure più richieste; Modena rende omaggio a Mirella Freni, voce tra le più amate della lirica internazionale; Lavorare rimanendo in Sicilia? Ecco gli annunci più interessanti del 10 febbraio; Il manoscritto perduto di Ippolita Sforza torna a Milano.

Opportunità tra competenze e innovazioneIl settore finanziario è tra i più complicati che esistono. Anche per una disinformazione e diseducazione da parte del grande pubblico. Tuttavia la tecnologia e l'innovazione lo rendono tra i più ... avvenire.it

Ghali sarà alla cerimonia di apertura di Milano-Cortina: scoppia la polemicaLa presenza del cantante è motivata dal fatto che si tratta di una tra le «figure più rappresentative della scena culturale contemporanea italiana e voce di una generazione in continuo movimento», si ... iodonna.it

Ecco gli appuntamenti di giornata con gli atleti italiani ai Giochi invernali di Milano Cortina - facebook.com facebook

Le 12 meraviglie di Arianna: venti anni di medaglie ai Giochi Invernali #ariannafontana x.com