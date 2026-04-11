Venaria | nuovo polo scientifico da 2,5 milioni per il restauro

Tra il 6 e il 10 aprile, il Consiglio regionale del Piemonte ha svolto diversi incontri e sopralluoghi, concentrandosi su questioni legate alla gestione del territorio. Tra gli interventi annunciati, è previsto un investimento di 2,5 milioni di euro per il restauro di un nuovo polo scientifico a Venaria. Durante questa settimana sono stati affrontati anche temi relativi alla sicurezza urbana e alla tutela dei beni culturali.

Tra il 6 e il 10 aprile, l’agenda del Consiglio regionale del Piemonte si è concentrata su una serie di interventi tecnici e sopralluoghi istituzionali che hanno toccato i pilastri della gestione del territorio, dalla sicurezza urbana alla valorizzazione dei beni culturali. Le attività hanno il coinvolgimento diretto di diverse commissioni, con un specifico sul coordinamento tra ricerca scientifica, tutela delle risorse idriche e sostegno alle realtà locali. La strategia culturale tra ricerca scientifica e flussi turistici a Venaria. Il cuore dell’attività della Commissione Cultura, guidata da Paola Antonetto, si è spostato sul terreno della Reggia di Venaria e del relativo Centro per la conservazione e il restauro. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venaria: nuovo polo scientifico da 2,5 milioni per il restauro A Pavia si avvia il restauro dell’ex stabilimento Necchi, nuovo polo culturale e sociale per la cittàA Pavia è ufficialmente avviato il progetto di restauro dell’ex stabilimento Necchi, un’area industriale storica che da decenni ospitava la fabbrica... Il nuovo polo per gli ’over 65’. Presto il bando da 5 milioni di euroPiù di 5 milioni di euro per il nuovo polo degli over 65 ad Arcore, all’ex asilo San Giuseppe. Temi più discussi: Venaria, passi avanti per il nuovo polo scientifico della Reggia: sarà pronto entro la fine dell'anno; Reggia di Venaria, conto alla rovescia per il polo scientifico: apertura nel 2026; La settimana in Consiglio regionale dal 6 al 10 aprile; Nuovo polo scientifico alla Reggia di Venaria pronto per fine 2026. Venaria, passi avanti per il nuovo polo scientifico della Reggia: sarà pronto entro la fine dell'annoL'annuncio è stato dato nelle scorse ore, in occasione della visita da parte della Commissione Cultura della Regione ... torinoggi.it La salute dell'arte nel nuovo polo scientifico al Centro di Conservazione e Restauro alla Venaria RealeLa cura delle opere d'arte attraverso tecnologie avanzate, analisi non invasive e strumenti mobili per la manutenzione delle opere d'arte ... corriere.it Metroman. . Venaria Il parco della mandria RideAlone Torino - Venaria Reale - facebook.com facebook