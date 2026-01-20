Maxi operazione antidroga | 9 arresti blitz anche nel Bresciano

Nella giornata di oggi, la Polizia di Stato ha condotto una vasta operazione antidroga, con l’arresto di nove persone e un blitz che ha coinvolto anche il Bresciano. L’indagine ha portato alla scoperta di una rete criminale attiva nel traffico di sostanze stupefacenti, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto a questo fenomeno.

Una maxi operazione antidroga è scattata all'alba di oggi, martedì 20 gennaio: nel mirino della Polizia di Stato è finita una rete criminale specializzata nel traffico di sostanze stupefacenti, con ramificazioni anche nel Bresciano. Nove arrestiL'indagine, condotta dalla polizia di Reggio Emilia.

