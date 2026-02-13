Multe pagate a politici appello bis | assolto ex amministratore della Bms

Teodoro Contardi, ex amministratore della Brindisi Multiservizi, è stato assolto dopo l'appello bis perché il fatto non sussiste. La decisione arriva a seguito di un procedimento che lo accusava di aver pagato multe a politici, un caso che aveva attirato l'attenzione locale. Durante il processo, la difesa ha dimostrato che non ci sono prove sufficienti per condannarlo. La vicenda si è protratta per mesi, coinvolgendo diversi testimoni e documenti che hanno evidenziato l’assenza di responsabilità diretta.

Nel maggio 2024 la Cassazione aveva annullato con rinvio la sentenza di condanna a un anno e otto mesi emessa in secondo grado a carico di Teodoro Contardi LECCE - L'ex amministratore della Brindisi Multiservizi Teodoro Contardi, al termine dell'appello bis del procedimento a suo carico per peculato, è stato assolto “perché il fatto non sussiste”. La sentenza della seconda sezione penale della corte d'appello di Lecce (presidente: Carlo Errico) risale a ieri, giovedì 12 febbraio 2026. Il pg Giovanni Gagliotta aveva chiesto la conferma della precedente condanna - annullata con rinvio dalla Cassazione -, previa rideterminazione della pena.🔗 Leggi su Brindisireport.it Approfondimenti su multe pagate Rigopiano, ex sindaco di Farindola Lacchetta assolto nella sentenza d'appello bis e condannati tre dirigenti L'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, è stato assolto in appello nella vicenda della tragedia di Rigopiano. Rigopiano, condannati tre funzionari regionali a 2 anni per strage colposa, assolto ex sindaco di Farindola Lacchetta in appello bis Alla fine del processo di appello bis sulla strage di Rigopiano del 2017, tre funzionari regionali sono stati condannati a due anni di reclusione per disastro colposo. Ultime notizie su multe pagate Argomenti discussi: Imu e multe non pagate in cinque anni: il Comune di Bergamo deve riscuotere 34 milioni; Rottamazione quinquies, le faq dell'Agenzia delle Entrate su rate non pagate e quali multe cancellare; Comune, Santoro (Lega): Il duo De Luca/Napoli fa perdere la rottamazione sui tributi locali ai salernitani; Per il PSI Trapani-Erice la rottamazione quinquies è un fatto di giustizia sociale. «Multe e favori a politici e imprenditori»: assolto ex amministratore della MultiserviziAssolto dall'accusa di peculato e annullata la sentenza di condanna ad un anno ed otto mesi di reclusione per il commercialista Teodoro Contardi, 71 anni, di Brindisi, a processo ... quotidianodipuglia.it TARI, IMU, multe non pagate: la pace fiscale del Comune Sta prendendo forma una misura di definizione agevolata dei tributi locali che può rappresentare una vera occasione sia per i cittadini sia per i Comuni. Parliamo di estinzione dei debiti senza sanzio - facebook.com facebook