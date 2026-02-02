Maxi inchiesta della Procura di Milano | 2 arresti e 4 indagati per violenze sessuali su minori online

La Procura di Milano ha fatto scattare un’ampia operazione contro la pedopornografia online. Sei persone sono state iscritte nel registro degli indagati, alcune residenti tra Brescia e Milano, tutte accusate di aver commesso violenze sessuali sui minori attraverso il web. Due uomini, di 47 e 31 anni, sono stati invece arrestati tra Trento e Reggio Calabria con l’accusa di detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’indagine, ancora in corso, ha portato anche al sequestro di ingenti quantità di materiale illegale.

Milano, 2 febbraio 2026 – Sei indagati, di cui alcuni residenti tra Brescia e Milano, per " violenza sessuale online e a distanza ai danni di minori " e due uomini di 47 anni e 31 anni arrestati nelle province di Trento e Reggio Calabria per " detenzione e divulgazione di ingente materiale pedopornografico ". Ha dato i primi frutti una maxi inchiesta, nell'ambito della lotta al fenomeno noto come "live distant child abuse", che ha realizzato la Procura di Milano, insieme al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online della Polizia Postale. I selfie in bagno, le chat protette: tredicenne di Mantova adescata sul Dark Web, cinque orchi arrestati A comunicarlo è il procuratore di Milano Marcello Viola che, rilevata " la gravità e la particolare rilevanza pubblica dei fatti ", ha indetto una conferenza stampa per oggi 2 febbraio in Procura alle 11.

