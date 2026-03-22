Dopo mesi di ricerche è finita in manette a Roma la giovane donna soprannominata “Shakira”, considerata dagli investigatori una delle figure più attive in una rete di borseggi che negli ultimi anni avrebbe colpito soprattutto turisti tra diverse città italiane. La donna, 22 anni, di nazionalità bosniaca, era ricercata dall’autunno scorso dopo essere riuscita a sottrarsi a un’operazione coordinata dalla Procura di Venezia contro un gruppo di borseggiatrici attive nella città lagunare. L’arresto è avvenuto nella capitale durante controlli dei carabinieri nella zona dell’Eur. Il blitz a Venezia e la fuga. L’indagine che ha portato alla sua individuazione era partita mesi fa a Venezia, dove i carabinieri stavano indagando su una serie di furti con destrezza ai danni dei turisti, in particolare nelle aree più frequentate della città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Arrestata “Shakira”, la regina delle borseggiatrici. Era ricercata dal 10 novembre

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