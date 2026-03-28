Una donna di 44 anni, originaria di una provincia del sud, si è presentata spontaneamente negli uffici della Questura di Napoli, accompagnata dal proprio avvocato. La donna è stata immediatamente arrestata dagli agenti del Commissariato Vicaria, nell’ambito di un’indagine antidroga in corso. La sua consegna è avvenuta senza incidenti e ora si trova a disposizione delle autorità competenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è presentata spontaneamente negli uffici della Questura di Napoli, accompagnata dal proprio legale, e si è costituita agli agenti del Commissariato Vicaria. Era ricercata da alcuni giorni Veronica Parisio, 44 anni, originaria di Benevento ma con domicilio nel capoluogo partenopeo, destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare nell’ambito di una vasta inchiesta antidroga coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e condotta dalla Squadra Mobile di Napoli. La donna è una delle sei persone coinvolte nell’indagine che ipotizza l’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, hashish e marijuana. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Si costituisce in Questura a Napoli: arrestata 44enne sannita coinvolta in una inchiesta antidroga

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