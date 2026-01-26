Controlli dei carabinieri | identificate 120 persone 13 denunce Cinque persone rifiutano l’alcoltest

Nella giornata a Rimini, i Carabinieri hanno effettuato controlli mirati, identificando 120 persone e denunciandone 13. Cinque soggetti si sono rifiutati di sottoporsi all’alcoltest. L’operazione rientra in una più ampia attività di prevenzione e repressione di reati, con particolare attenzione al rispetto delle norme stradali e alla sicurezza pubblica sul territorio.

Quattro giovani, tutti residenti nella provincia di Rimini, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti I Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno intensificato la presenza sul territorio realizzando un ampio dispositivo di controllo, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della commissione di reati e al rispetto del Codice della Strada. L’attività, che ha visto impegnati i militari delle Stazioni del capoluogo, ha portato all’identificazione di oltre 120 persone e al controllo di 53 veicoli; comminate 13 denunce in stato di libertà e 4 segnalazioni alla Prefettura di Rimini con i seguenti risultati nei diversi ambiti operativi: circolazione stradale, elevate sanzioni per violazioni al Codice della Strada effettuando un ritiro di patente a un conducente riminese sorpreso alla guida in stato di ebbrezza e deferendo in stato di libertà per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest ulteriori cinque automobilisti.🔗 Leggi su Riminitoday.it

