Scampia maxi blitz antidroga | 28 misure cautelari contro il traffico di stupefacenti

La recente operazione della Polizia di Stato a Scampia ha portato all’emissione di 28 misure cautelari, smantellando un’organizzazione dedita allo spaccio di cocaina e kobret. L’intervento si inserisce in un’attività di contrasto al traffico di droga nella zona, con particolare attenzione ai quartieri della “Trentatré” e altre aree urbane. Un’azione che mira a rafforzare la sicurezza e il controllo del territorio.

Operazione della Polizia di Stato su delega della Procura di Napoli: colpita una presunta organizzazione dedita allo spaccio di cocaina e kobret nella zona della “Trentatré” di Scampia e in altri quartieri cittadini. Ventiquattro indagati in carcere, quattro ai domiciliari. Nella mattinata odierna la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari emessa dal Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura, nei confronti di 28 persone indagate per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.Per 24 soggetti è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre altri 4 sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su 2anews.it

Nella mattinata del 10 dicembre 2025, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno hanno eseguito 19 misure cautelari tra Salerno, Napoli e Avellino, nel corso di un'operazione contro un presunto traffico di cocaina e crack.

