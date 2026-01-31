La polizia ha chiesto 14 misure cautelari in un’operazione contro lo spaccio di droga. Gli agenti indagavano su un caso di Codice Rosso e hanno scoperto un giro di cocaina, hashish e marijuana. L’indagine ha portato all’identificazione di diversi trafficanti e alla richiesta di misure restrittive per fermare il traffico.

Stavano indagando su un Codice Rosso e hanno scoperto un business dello spaccio di droga: cocaina, hashish e marijuana. Dopo mesi di accertamenti dei carabinieri di Seregno, ora la Procura ha chiesto 14 misure di custodia cautelare alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, Francesca Bianchetti: 11 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e un di obbligo di firma. In questi giorni la giudice ha tenuto gli interrogatori preventivi degli indagati, che si sono tutti difesi dalle accuse contestate, e nei prossimi giorni deciderà quante e quali misure applicare. La lente del Tribunale è puntata su 9 italiani tra i 33 e i 52 anni, residenti a Seregno, Villasanta, Lissone, Desio, Vimercate, Cologno; 4 albanesi tra i 31 e i 40 anni residenti a Seregno, Muggiò e nella provincia di Belluno e un ecuadoregno di 26 anni residente a Pioltello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Traffico di sostanze stupefacenti, chieste 14 misure cautelari

