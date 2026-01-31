Traffico di sostanze stupefacenti chieste 14 misure cautelari
La polizia ha chiesto 14 misure cautelari in un’operazione contro lo spaccio di droga. Gli agenti indagavano su un caso di Codice Rosso e hanno scoperto un giro di cocaina, hashish e marijuana. L’indagine ha portato all’identificazione di diversi trafficanti e alla richiesta di misure restrittive per fermare il traffico.
Stavano indagando su un Codice Rosso e hanno scoperto un business dello spaccio di droga: cocaina, hashish e marijuana. Dopo mesi di accertamenti dei carabinieri di Seregno, ora la Procura ha chiesto 14 misure di custodia cautelare alla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, Francesca Bianchetti: 11 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e un di obbligo di firma. In questi giorni la giudice ha tenuto gli interrogatori preventivi degli indagati, che si sono tutti difesi dalle accuse contestate, e nei prossimi giorni deciderà quante e quali misure applicare. La lente del Tribunale è puntata su 9 italiani tra i 33 e i 52 anni, residenti a Seregno, Villasanta, Lissone, Desio, Vimercate, Cologno; 4 albanesi tra i 31 e i 40 anni residenti a Seregno, Muggiò e nella provincia di Belluno e un ecuadoregno di 26 anni residente a Pioltello.
Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. 19 misure cautelari tra Salerno, Napoli e Avellino
Nella mattinata odierna, i Carabinieri di Salerno hanno eseguito un’operazione contro un'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, con 19 misure cautelari tra Salerno, Napoli e Avellino.
