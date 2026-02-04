La Juventus si prepara per la sfida contro l’Atalanta e Yildiz sembra ormai vicino alla convocazione. La squadra lavora sodo in vista dell’impegno, mentre sono ancora da valutare le condizioni di alcuni infortunati. La Continassa continua a seguire da vicino le notizie sul recupero dei giocatori e sulle possibili scelte di formazione.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juventus si è allenata in questa vigilia della sfida contro l’Atalanta. Yildiz parzialmente in gruppo e lui sarà convocato per la trasferta di Bergamo. Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Vlahovic: lesione di alto grado della giunzione muscolo – tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: Yildiz verso la convocazione, le ultime sull’Atalanta

Yildiz si è infortunato alla Continassa, ma ora ci sono novità che potrebbero portarlo verso l’Atalanta.

