Chiarenza su Atalanta Juve | La Dea è ritornata con Palladino ad essere la squadra che può farti male in tutti i modi Sui bianconeri di Spalletti dico questo

L’Atalanta di Palladino si presenta forte e determinata, pronta a mettere in difficoltà la Juventus di Spalletti. Chiarenza, ex tecnico della Primavera bianconera, non ha dubbi: la squadra nerazzurra è tornata a essere pericolosa in tutti i modi, capace di sorprendere e mettere in crisi gli avversari. La partita si preannuncia aperta e combattuta, con i bergamaschi che vogliono confermare il loro stato di forma.

Chiarenza, ex tecnico della Primavera della Juve, ha parlato ai microfoni di Tuttosport del confronto fra i bianconeri e l’Atalanta. Le sue parole. Vincenzo Chiarenza, tecnico della Primavera della Juventus dal 2003 al 2008, ha cresciuto e lanciato tanti talenti, tra cui Raffaele Palladino, oggi allenatore dell’Atalanta. Su Tuttosport l’ex mister bianconero racconta il suo allievo, tra ricordi di campo e prospettive future. IL GIOVANE RAFFAELE – « L’ho notato subito: era un ragazzo a posto, pulito. Mostrava personalità. Nel mondo del calcio ne occorre parecchia, e lui ne ha sempre avuta tanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Tommaso Turci, giornalista di DAZN, mette in guardia: in Serie A tutto può ancora succedere.

Tudor Conferenza Post Juventus Atalanta: Prima viene la prestazione e poi il risultato

