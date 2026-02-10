Quel liceo vero col latino per fare un percorso completo che ha forgiato lo sciatore Giovanni Franzoni | la scommessa sulla cultura dietro l’argento olimpico
Durante le Olimpiadi invernali, la madre dello sciatore Giovanni Franzoni ha parlato della scuola che ha frequentato. Ricorda un liceo vero, con il latino, che gli ha dato una formazione completa. La sua storia mette in luce come un'educazione solida possa fare la differenza, anche per chi sogna di arrivare alle Olimpiadi. La sua esperienza dimostra che investire sulla cultura non è un dettaglio, ma una base importante per gli atleti italiani.
La testimonianza della madre dello sciatore Giovanni Franzoni, a La Gazzetta dello Sport, rilancia, dal terreno delle Olimpiadi invernali, un tema centrale per la scuola italiana: la formazione culturale degli studenti-atleti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Irene, la mamma di Franzoni: "Sci usati, rinunce e il liceo col latino. Vi racconto il mio Giovanni"
Irene, madre di Giovanni Franzoni, rivela i sacrifici fatti per il suo ragazzo.
La mamma di Giovanni Franzoni: «La simbiosi con il gemello e il liceo con il latino. Tutti i sacrifici fatti per lo sci»
La mamma di Giovanni Franzoni racconta come il rapporto speciale con il gemello abbia segnato tutta la sua vita.
