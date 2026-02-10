Quel liceo vero col latino per fare un percorso completo che ha forgiato lo sciatore Giovanni Franzoni | la scommessa sulla cultura dietro l’argento olimpico

Durante le Olimpiadi invernali, la madre dello sciatore Giovanni Franzoni ha parlato della scuola che ha frequentato. Ricorda un liceo vero, con il latino, che gli ha dato una formazione completa. La sua storia mette in luce come un'educazione solida possa fare la differenza, anche per chi sogna di arrivare alle Olimpiadi. La sua esperienza dimostra che investire sulla cultura non è un dettaglio, ma una base importante per gli atleti italiani.

