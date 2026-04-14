Maturità 2026 | non sarà possibile rifiutare l’incarico di Commissario o Presidente salvo impedimento da documentare
Durante un confronto trasmesso su OrizzonteScuola TV il 1 aprile 2026, è stato discusso il tema delle modalità di nomina dei Commissari e Presidenti degli esami di Stato. La rappresentante della segreteria nazionale della Flc Cgil ha spiegato che, a partire dall’anno scolastico 2026, non sarà più possibile rifiutare l’incarico, salvo dimostrare un impedimento documentato. La discussione si è concentrata sulle procedure di partecipazione e sugli eventuali motivi di esclusione.
Nel question time del 1 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Graziamaria Pistorino, rappresentante della segreteria nazionale della Flc Cgil, è stata affrontata una questione relativa alle procedure per la partecipazione agli esami di Stato. Un focus particolare è stato posto su: termini e modalità di presentazione delle domande per commissari e presidenti di commissione per la maturità 2026. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Esami Maturità 2026, obbligo espletamento incarico (salvo esonero). A disposizione fino al 30 giugno docenti non nominatiMaturità 2026: dal 26 marzo al 13 aprile la fase di presentazione della domanda tramite Istanze online.