Maturità 2026 | non sarà possibile rifiutare l’incarico di Commissario o Presidente salvo impedimento da documentare

Durante un confronto trasmesso su OrizzonteScuola TV il 1 aprile 2026, è stato discusso il tema delle modalità di nomina dei Commissari e Presidenti degli esami di Stato. La rappresentante della segreteria nazionale della Flc Cgil ha spiegato che, a partire dall’anno scolastico 2026, non sarà più possibile rifiutare l’incarico, salvo dimostrare un impedimento documentato. La discussione si è concentrata sulle procedure di partecipazione e sugli eventuali motivi di esclusione.