Esami Maturità 2026 obbligo espletamento incarico salvo esonero A disposizione fino al 30 giugno docenti non nominati

Per la maturità del 2026, i docenti devono completare l’incarico, a meno che siano esonerati, e hanno tempo fino al 30 giugno per presentare domanda. La procedura si svolge tramite il portale online tra il 26 marzo e il 13 aprile, periodo durante il quale i docenti non ancora nominati possono iscriversi. La normativa riguarda l’obbligo di incarico e le scadenze per l’iscrizione.

Maturità 2026: dal 26 marzo al 13 aprile la fase di presentazione della domanda tramite Istanze online. Partecipare agli esami, una volta ottenuta la nomina, è un obbligo tranne i casi di esonero o di impedimento sopravvenuto che dovrà essere documentato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Maturità 2026, designazione dei docenti commissari interni spetta al Consiglio di Classe. Chi può rifiutare incarico. Nota Ministero Esami di maturità in corso dal 18 al 22 giugno presso 17 scuole dell’Alto AdigeL’esame di maturità 2024 si svolgerà dal 18 al 22 giugno in 17 istituti scolastici dell’Alto Adige, coprendo un ampio territorio della provincia... Tutti gli aggiornamenti su Esami Maturità Temi più discussi: Maturità 2026: come cambiano correzione degli scritti e griglie di valutazione; Maturità 2026, pubblicato l’elenco delle calcolatrici ammesse alle prove scritte; Maturità 2026: guida pratica alla compilazione del curriculum dello studente e delle attività extrascolastiche; Concorso AUSL Valle d'Aosta Assistenti Amministrativi 2026: 39 posti a tempo indeterminato. Maturità 2026, pubblicata nota sulla formazione delle commissioni: come fare domanda e come funzionerà – PDFOggi, 25 marzo, è stata emanata la nota che disciplina la formazione delle commissioni dell’esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026.Il documento definisce le modalità di formazione delle com ... tecnicadellascuola.it Commissioni esame di maturità a.s. 2025/2026: domanda dal 26 marzo al 13 aprile. Nota MIMI dirigenti scolastici e i docenti in servizio e a riposo, che aspirano alla nomina in qualità di presidenti e/o commissari esterni nelle commissioni degli esami di Maturità, trasmettono i modelli ES- ... orizzontescuola.it NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 3.0 Alla vigilia della maturità, un gruppo di liceali vive gli ultimi giorni tra ansia, sogni e voglia di libertà. Tra amori, amicizie e follie dell’ultimo minuto, scopriranno cosa significa davvero crescere. Un mix di emozioni, risate e n - facebook.com facebook