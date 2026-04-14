In Sicilia, un giovane atleta ha conquistato il suo terzo titolo regionale nella categoria 48 chili under 17. La competizione si è svolta nel ring locale e ha visto il ragazzo ottenere la vittoria con una prestazione tecnica che ha confermato il suo primato nel territorio. La vittoria rappresenta un nuovo risultato importante nella sua carriera agonistica.

Il ring siciliano celebra un nuovo trionfo tecnico con la conferma del primato di Mattia Fortunato, che ha ottenuto per la terza volta il titolo regionale nella categoria 48 chili under 17. Il pugile palermitano ha dominato l’incontro finale grazie a una prestazione caratterizzata da velocità, potenza e una gestione tattica impeccabile, consolidando il suo percorso sportivo in Sicilia. L’atleta di Palermo non è un volto nuovo nelle competizioni di alto livello; il suo palmarès include infatti già due riconoscimenti regionali e due titoli nazionali, oltre a esperienze maturate rappresentando l’Italia in tornei sia europei che internazionali....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mattia Fortunato trionfa in Sicilia: è il terzo titolo regionale

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