Il tennista imolese Enrico Baldisserri ha vinto il torneo Itf Men’s Future di Sharm el-Sheikh, in Egitto, aggiungendo un altro titolo alla sua collezione. Nel doppio, ha conquistato il suo terzo trofeo in questa categoria, confermando il successo sui campi egiziani. La vittoria si aggiunge alle recenti performance del giocatore in questa manifestazione.

Non c’è due senza tre. Il tennista imolese Enrico Baldisserri ha vinto il titolo di doppio nel torneo Itf Men’s Future di Sharm el-Sheikh, in Egitto. Il classe 2004, che attualmente occupa la casella numero 1.079 nella classifica di specialità targata Atp dopo avere raggiunto nello scorso luglio quella 753, ha trionfato al Soho Square in coppia con Gabriele Volpi. Sul cemento egiziano, nel torneo da 15mila dollari con testa di serie l’italiano Federico Bondioli (numero 199 del mondo nel doppio, ndr), Baldisserri e Volpi hanno lasciato poco spazio agli avversari. Dopo la vittoria in due set al primo turno contro il duo di wild card formato da Christian Djonov e Daniil Piatrouski (7-5; 6-3) ai quarti di finale è stata battaglia vera fino al tie-break decisivo contro i turchi Mert Ozdemir e Mert Naci Turker (5-7; 7-6; 10-8). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tennis, successo sui campi di Sharm el-Sheikh, in Egitto. Baldisserri trionfa nel doppio: terzo titolo Itf in archivio

