Oggi si parla di un giovane calciatore che ha esordito in Serie C con il Benevento, portando a casa una vittoria importante. Dopo aver affrontato numerosi ostacoli, il suo debutto è arrivato tra le emozioni e la soddisfazione di aver superato le difficoltà. La partita si è conclusa con un risultato positivo, segnando un traguardo significativo nel percorso sportivo di questo atleta.

Tempo di lettura: 3 minuti Ci sono giorni in cui la vita ti ripaga dei sacrifici e della forza dimostrata di andare avanti sempre e comunque anche quando il futuro sembra buio. È il caso di Matteo Donatiello, classe 2006 di Atripalda che nel giro di poco meno di dieci giorni è rinato attraverso il calcio, lo sport che ama e nel quale spera di ritagliarsi uno spazio importante. Dopo 404 giorni di assenza, trascorsi a lottare fuori dai campi di calcio, Matteo ha rivisto un primo spiraglio di luce lo scorso 4 aprile quando è tornato ad indossare la maglia della Primavera del Benevento nel derby contro la Salernitana. Gioia allo stato puro per lui in primis, per la famiglia e per tutto l’ambiente giallorosso che non lo ha mai lasciato solo un attimo incoraggiandolo a lottare come un leone.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Matteo Donatiello, gioia allo stato puro il debutto in C con il Benevento: vinta la sua battaglia

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Matteo 11:28 Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. - facebook.com facebook