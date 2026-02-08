Six Nations Sannio protagonista al Club Anniversary | premiati Rugby Benevento e il tecnico Gino Donatiello

Ieri all’Olimpico di Roma si è tenuta la seconda edizione di “Club Anniversary”, una cerimonia organizzata dalla Federazione Italiana Rugby. Durante l’evento sono stati premiati il Rugby Benevento e il tecnico Gino Donatiello, riconoscimenti che testimoniano il ruolo importante di queste realtà nel panorama del rugby italiano. La giornata ha visto protagonisti diversi ex e attuali protagonisti del movimento, in un clima di festa e di riconoscimento per il lavoro svolto nel corso degli anni.

Tempo di lettura: 3 minuti Una giornata di grande significato per il rugby campano quella vissuta ieri a Roma, allo Stadio Olimpico dove si è svolta la seconda edizione della cerimonia "Club Anniversary", iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Rugby per celebrare la storia e il percorso delle società italiane che hanno contribuito alla crescita del movimento nazionale. Nel corso della cerimonia, inserita nel contesto del primo turno del Guinness Sei Nazioni, la Federazione ha voluto sottolineare il valore del lavoro quotidiano svolto dalle società sportive sul territorio, riconoscendo il ruolo fondamentale che queste realtà ricoprono nello sviluppo del rugby e nella diffusione dei suoi valori.

