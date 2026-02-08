Campania protagonista alla cerimonia Club Anniversary | premiati Rugby Benevento e il Prof Donatiello

Ieri all’Olimpico di Roma si è tenuta la seconda edizione della cerimonia “Club Anniversary”, un evento che la Federazione Italiana Rugby organizza per ricordare le società che hanno fatto la storia del rugby in Italia. Tra i premiati, il Rugby Benevento e il Prof. Donatiello, simboli della crescita del rugby campano. La giornata ha visto protagonisti tanti appassionati e rappresentanti delle società, tutti presenti per celebrare il passato e guardare al futuro del movimento.

Tempo di lettura: 3 minuti Una giornata di grande significato per il rugby campano quella vissuta ieri a Roma, allo Stadio Olimpico dove si è svolta la seconda edizione della cerimonia "Club Anniversary", iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Rugby per celebrare la storia e il percorso delle società italiane che hanno contribuito alla crescita del movimento nazionale. Nel corso della cerimonia, inserita nel contesto del primo turno del Guinness Sei Nazioni, la Federazione ha voluto sottolineare il valore del lavoro quotidiano svolto dalle società sportive sul territorio, riconoscendo il ruolo fondamentale che queste realtà ricoprono nello sviluppo del rugby e nella diffusione dei suoi valori.

