Il presidente della Repubblica ha incontrato studenti di giornalismo al Quirinale, discutendo con loro sull’evoluzione della professione e sulle sfide future. Durante l’incontro ha ricordato come il potere possa inebriare e ha consigliato ai potenti di mantenere un atteggiamento di autoironia. Ha anche citato un messaggio del Papa, che invita a guardarsi dall’autoesaltazione. L’occasione è stata usata per affrontare anche la situazione attuale nel Paese.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale gli studenti delle scuole di giornalismo e ha ragionato con loro sull’evoluzione della professione e sulle sue sfide del futuro, ma anche sull’attuale situazione nel nostro Paese. “Siete studentesse e studenti che aspirano alla professione giornalistica. I temi affrontati interrogano in modo significativo l'informazione libera e indipendente, premessa di democrazia. Nei secoli passati il giornalismo era associato a un'idea romantica e avventurosa, oggi molto è cambiato: libertà e responsabilità sono caratteri fondamentali”, ha spiegato il presidente della Repubblica. Il capo dello stato ha poi aggiunto che “Repubblica e Costituzione ci offrono due elementi: libertà e responsabilità '.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mattarella: "Potere può inebriare, ai potenti consiglio autoironia. E il Papa mette in guardia dall'autoesaltazione"

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