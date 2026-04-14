Il presidente della Repubblica ha commentato il rischio di inebriarsi del potere, suggerendo ai leader di usare l’autoironia per evitare situazioni imbarazzanti. La sua dichiarazione arriva in risposta ai recenti commenti di un ex presidente degli Stati Uniti, che ha rivolto critiche a una leader politica e a una figura religiosa, senza tuttavia fare nomi diretti. La replica si inserisce in un contesto di tensioni internazionali e di polemiche politiche.

Anche Sergio Mattarella, seppur senza mai nominarlo, replica a Donald Trump dopo i suoi attacchi a Giorgia Meloni e Papa Leone XIV. “In questo salone otto o nove anni fa uno studente mi ha chiesto come si fa a resistere alle tentazioni del potere, io gli ho risposto che il potere può in effetti inebriare e far perdere l’equilibrio, ma ci sono due antidoti: uno è istituzionale, l’equilibrio tra i poteri, la distribuzione delle funzioni tra i vari organi costituzionali, il secondo è la coscienza personale, individuale e un’alta capacità di autoironia è preziosa “, ha detto il presidente della Repubblica incontrando al Quirinale una delegazione di studenti delle scuole di giornalismo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mattarella: “Il potere può inebriare, ai potenti consiglio l’autoironia per evitare imbarazzo”

Mattarella: “Il mondo deve essere riconoscente a Leone XIV. Potere può far perdere equilibrio, autoironia eviterebbe imbarazzi”(Adnkronos) – “Ho letto i lanci delle agenzie sul messaggio che Leone XIV questa mattina ha inviato all’Accademia delle scienze sociali della Santa...

Mattarella: il messaggio del Papa mette in guardia da pericolo di autoesaltazione. “Il mondo sarebbe migliore se i potenti usassero l’autoironia”Roma, 14 aprile 2026 - Nei giorni in cui si è consumato uno scontro senza precedenti tra il presidente americano Donald Trump e papa Leone prima e la...

Argomenti più discussi: Mattarella scrive al Papa: Tempi complessi e inquieti. Ora si recuperi il dialogo; Il Quirinale, la partita decisiva che la sinistra non può permettersi di perdere.

Mattarella: Senza auto ironia i potenti diventano imbarazzantiPur senza nominare esplicitamente Donald Trump, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un monito contro il potere che può inebriare ... dire.it

Mattarella: il messaggio del Papa mette in guardia da pericolo di autoesaltazione. Il mondo sarebbe migliore se i potenti usassero l’ironiaLe parole del presidente della Repubblica agli studenti delle scuole di giornalismo risuonano forti e chiare dopo lo scontro tra Trump e il Pontefice ... quotidiano.net

"Se i potenti della terra usassero un pò di autoironia, anche in piccole dosi, il mondo ne trarrebbe giovamento e loro eviterebbero difficoltà e motivi di imbarazzo". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una d - facebook.com facebook

Le formazioni azzurre di Davis Cup e Billie Jean King Cup saranno ricevute al quirinale dal presidente Sergio Mattarella lunedì 4 maggio x.com