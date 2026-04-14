Mattarella | Mondo deve essere riconoscente a Papa Leone E a Trump parole di fuoco

Il presidente della Repubblica ha commentato il ruolo storico di Papa Leone XIV, affermando che il mondo dovrebbe riconoscere il suo contributo. Ha lodato il messaggio trasmesso dal Pontefice durante un discorso all’Accademia delle Scienze Sociali della Santa Sede. Recentemente, sono state riportate anche dichiarazioni forti rivolte a una figura politica di rilievo internazionale, con parole di critica pubblicamente espresse.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso parole di forte apprezzamento per Papa Leone XIV, sottolineando il valore del messaggio inviato dal Pontefice all’ Accademia delle Scienze Sociali della Santa Sede. Parlando al Quirinale durante un incontro con gli studenti delle scuole di giornalismo, il Capo dello Stato ha definito il testo del Papa “ un messaggio splendido sul potere ”, capace di offrire una riflessione importante in un periodo storico segnato da tensioni e difficoltà internazionali. Secondo Mattarella, il contenuto dell’intervento di Leone XIV dimostra quanto il mondo debba essere riconoscente al Papa per i suoi richiami etici e morali.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mattarella: “Mondo deve essere riconoscente a Papa Leone”. E a Trump parole di fuoco Mattarella: “Il mondo deve essere riconoscente a Leone XIV”(Adnkronos) – “Ho letto i lanci delle agenzie sul messaggio che Leone XIV questa mattina ha inviato all’Accademia delle scienze sociali della Santa... Mattarella: “Il mondo deve essere riconoscente a Leone XIV. Potere può far perdere equilibrio, autoironia eviterebbe imbarazzi”(Adnkronos) – “Ho letto i lanci delle agenzie sul messaggio che Leone XIV questa mattina ha inviato all’Accademia delle scienze sociali della Santa... Temi più discussi: Papa Leone XIV, per Meloni 'inaccettabili parole di Trump'; Trump contro il Papa: Non mi scuso, messaggi a Leone dalla politica; Mattarella e gli auguri al Papa: Tempi complessi, si recuperi dialogo; Mattarella, dal Papa: Messaggio splendido, mette in guardia da autoesaltazione. Mattarella: Mondo deve essere riconoscente a Papa Leone. E a Trump parole di fuocoIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso parole di forte apprezzamento per Papa Leone XIV, sottolineando il valore del messaggio inviato ... thesocialpost.it Mattarella: Il mondo deve essere riconoscente a Leone XIV(Adnkronos) – Ho letto i lanci delle agenzie sul messaggio che Leone XIV questa mattina ha inviato all’Accademia delle scienze sociali della Santa Sede. Un messaggio splendido, sul potere, che ancora ... ildispariquotidiano.it Papa Leone XIV conclude la sua visita nella terra di Sant’Agostino con la celebrazione della Messa nella Basilica dedicata al suo Santo Fondatore. - facebook.com facebook Ieri #Trump ha attaccato Papa Leone definendolo "debole e pessimo in politica estera" e ha pubblicato un’immagine in cui si raffigura come Gesù. Le dichiarazioni hanno provocato indignazione nella comunità cattolica e i suoi sostenitori ne hanno preso le x.com