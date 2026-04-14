Mattarella | Il mondo deve essere riconoscente a Leone XIV

Il presidente della Repubblica ha commentato il messaggio inviato questa mattina dall’allora Leone XIV all’Accademia delle scienze sociali della Santa Sede. La dichiarazione è stata diffusa attraverso i canali ufficiali e riguarda un intervento del monarca su temi legati alle scienze sociali. La notizia ha attirato l’attenzione di vari media, che ne hanno riportato i dettagli senza commenti aggiuntivi.

(Adnkronos) – “Ho letto i lanci delle agenzie sul messaggio che Leone XIV questa mattina ha inviato all’Accademia delle scienze sociali della Santa Sede. Un messaggio splendido, sul potere, che ancora una volta rende evidente il debito di riconoscenza che nei confronti del Papa deve nutrire e avvertire il mondo, per i suoi richiami in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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