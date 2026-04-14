Mattarella | Il mondo deve essere riconoscente a Leone XIV Potere può far perdere equilibrio autoironia eviterebbe imbarazzi

Il presidente ha commentato il messaggio inviato questa mattina da Leone XIV all’Accademia delle scienze sociali della Santa Sede, sottolineando che il mondo dovrebbe essere riconoscente a questa figura. Ha aggiunto che il potere può causare perdita di equilibrio e ha suggerito che l’autoironia potrebbe prevenire eventuali imbarazzi. La dichiarazione è stata fatta dopo aver letto i comunicati diffusi dalle agenzie di stampa.

(Adnkronos) – “Ho letto i lanci delle agenzie sul messaggio che Leone XIV questa mattina ha inviato all’Accademia delle scienze sociali della Santa Sede. Un messaggio splendido, sul potere, che ancora una volta rende evidente il debito di riconoscenza che nei confronti del Papa deve nutrire e avvertire il mondo, per i suoi richiami in questo periodo così difficile e travagliato”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale gli studenti delle scuole di giornalismo. Il messaggio di oggi di Papa Leone XIV sul potere “mette in guardia dal pericolo dell’autoesaltazione. Mi torna in mente quando in questo salone, 8 o 9 anni fa, uno studente delle scuole superiori mi ha chiesto come si fa a resistere alle tentazioni del potere.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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"Se i potenti della terra usassero un pò di autoironia, anche in piccole dosi, il mondo ne trarrebbe giovamento e loro eviterebbero difficoltà e motivi di imbarazzo". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale una d - facebook.com facebook

Le formazioni azzurre di Davis Cup e Billie Jean King Cup saranno ricevute al quirinale dal presidente Sergio Mattarella lunedì 4 maggio x.com