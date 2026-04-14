Mattarella Messaggio del Papa mette in guardia dal pericolo dell' autoesaltazione

Il presidente della Repubblica ha commentato un messaggio del Papa, sottolineando che il testo mette in guardia contro il rischio dell’autoesaltazione. Durante un evento a Roma, ha fatto riferimento alle comunicazioni lette in precedenza, evidenziando che il Papa invita alla moderazione e all’umiltà. La discussione si è concentrata sulla necessità di mantenere un equilibrio tra autostima e consapevolezza dei propri limiti.

ROMA (ITALPRESS) – “Venendo qui ho letto i lanci d'agenzia sul messaggio che Papa Leone XIV questa mattina ha inviato all'Accademia delle Scienze Sociali della Santa Sede: un messaggio splendido sul potere, che ancora una volta rende evidente il debito di riconoscenza nei confronti del Papa che il mondo deve nutrire per i suoi richiami in questo periodo così difficile e travagliato. Un messaggio che mette in guardia dal pericolo dell'autoesaltazione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale a una delegazione di studenti delle Scuole di Giornalismo. “Mi torna in mente quando in questo salone numerosi anni fa uno studente delle scuole superiori mi ha chiesto come si fa a resistere alle tentazioni del potere.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella “Messaggio del Papa mette in guardia dal pericolo dell'autoesaltazione” Mattarella Messaggio del Papa mette in guarda da pericolo autoesaltazione Mattarella: il messaggio del Papa mette in guardia da pericolo di autoesaltazione. “Il mondo sarebbe migliore se i potenti usassero l’autoironia”Roma, 14 aprile 2026 - Nei giorni in cui si è consumato uno scontro senza precedenti tra il presidente americano Donald Trump e papa Leone prima e la... Papa Leone XIV: “Senza morale, la democrazia diventa tirannia”. Mattarella: “Messaggio splendido, mette in guardia da autoesaltazione”“Dio è straziato dalle guerre, dalle violenze, dalle ingiustizie e dalle menzogne”. Temi più discussi: Mattarella al Papa: mi unisco ai suoi appelli di pace, si recuperi il dialogo; Mattarella e gli auguri al Papa: Tempi complessi, si recuperi dialogo; Gli auguri di Meloni e il messaggio di Mattarella al Papa: Recuperare le ragioni del dialogo; Papa Leone XIV, per Meloni 'inaccettabili parole di Trump'. Mattarella Messaggio del Papa mette in guarda da pericolo autoesaltazioneROMA (ITALPRESS) - Venendo qui ho letto i lanci d'agenzia sul messaggio che Papa Leone XIV questa mattina ha inviato all'Accademia delle Scienze Sociali della Santa Sede: ... ilmattino.it Mattarella Messaggio del Papa mette in guardia dal pericolo dell'autoesaltazioneROMA (ITALPRESS) – Venendo qui ho letto i lanci d’agenzia sul messaggio che Papa Leone XIV questa mattina ha inviato ... iltempo.it ++#PapaLeoneXIV in #Algeria: "La #pace è possibile, la #storia può cambiare". Nuovo forte messaggio del #Papa nell'omelia della #Messa celebrata nella Basilica di Sant'#Agostino ad #Annaba: "Quando ci chiediamo come sia possibile un futuro di - facebook.com facebook