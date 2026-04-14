Il presidente della Repubblica ha commentato il messaggio inviato da un ex Papa all’accademia delle scienze, definendolo un esempio di messaggio “splendido” sul potere e il suo legame con la riconoscenza. Dopo aver lasciato il suo studio, ha fatto riferimento alle agenzie di stampa e ha sottolineato come un uso più frequente dell’autoironia tra i potenti potrebbe contribuire a un clima migliore nel mondo.

(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "Venendo qui dal mio studio ho letto le agenzie sul messaggio di Papa Leone all'accademia delle scienze: un messaggio splendido sul potere che ancora una volta rende evidente il debito di riconoscenza nei confronti del Papa che il mondo deve nutrire. Un messaggio che mette in guardia dal pericolo dell'autoesaltazione. In questo salone 8 o 9 anni fa uno studente mi ha chiesto come si fa a resistere alle tentazioni del potere, io gli ho risposto che il potere può in effetti inebriare e far perdere l'equilibrio, ma ci sono due antidoti: uno è istituzionale, l'equilibrio tra i poteri, la distribuzione delle funzioni tra i vari organi costituzionali, il secondo è la coscienza personale, individuale e un'alta capacità di autoironia è preziosa".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mattarella: Il mondo sarebbe migliore se i potenti usassero l'autoironia

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