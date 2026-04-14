Mattarella | Avremmo un mondo migliore se i potenti fossero anche autoironici

Da agi.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica ha affermato che un mondo migliore si avrebbe se i leader fossero anche capaci di ridere di sé stessi. Durante un evento, ha ricordato un episodio avvenuto circa otto o nove anni fa, quando uno studente gli ha chiesto come si fa a resistere alle difficoltà. La sua riflessione si è concentrata sulla necessità di maggiore autoironia tra chi ricopre ruoli di potere.

AGI - "In questo salone 8 o 9 anni fa uno studente mi ha chiesto come si fa a resistere alle tentazioni del potere, io gli ho risposto che il potere può in effetti inebriare e far perdere l'equilibrio, ma ci sono due antidoti: uno è istituzionale, l' equilibrio tra i poteri, la distribuzione delle funzioni tra i vari organi costituzionali, il secondo è la coscienza personale, individuale e un'alta capacità di autoironia è preziosa". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale una delegazione di studentesse e studenti delle scuole di giornalismo. "Se i cosiddetti potenti della terra ne facessero uso, anche in piccole dosi, il mondo ne trarrebbe giovamento e loro eviterebbero difficoltà e motivi di imbarazzo".🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Mattarella: "Avremmo un mondo migliore se i potenti fossero anche autoironici"

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