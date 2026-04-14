Mattarella | Il mondo sarebbe migliore se i potenti usassero l' autoironia – Il video

Il presidente ha commentato il messaggio inviato da un Papa all’accademia delle scienze, definendolo un esempio di grande valore sul rapporto tra il potere e il riconoscimento. Ha sottolineato come l’umiltà e l’autoironia dei leader potrebbero contribuire a un mondo migliore. La sua dichiarazione si è inserita in un contesto di attenzione verso il ruolo delle istituzioni e delle figure di riferimento nel promuovere valori condivisi.

(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "Venendo qui dal mio studio ho letto le agenzie sul messaggio di Papa Leone all'accademia delle scienze: un messaggio splendido sul potere che ancora una volta rende evidente il debito di riconoscenza nei confronti del Papa che il mondo deve nutrire. Un messaggio che mette in guardia dal pericolo dell'autoesaltazione. In questo salone 8 o 9 anni fa uno studente mi ha chiesto come si fa a resistere alle tentazioni del potere, io gli ho risposto che il potere può in effetti inebriare e far perdere l'equilibrio, ma ci sono due antidoti: uno è istituzionale, l'equilibrio tra i poteri, la distribuzione delle funzioni tra i vari organi costituzionali, il secondo è la coscienza personale, individuale e un'alta capacità di autoironia è preziosa".🔗 Leggi su Open.online

Mattarella: Il mondo sarebbe migliore se i potenti usassero l'autoironia(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2026 "Venendo qui dal mio studio ho letto le agenzie sul messaggio di Papa Leone all'accademia delle scienze: un...

Mattarella: il messaggio del Papa mette in guardia da pericolo di autoesaltazione. “Il mondo sarebbe migliore se i potenti usassero l’autoironia”Roma, 14 aprile 2026 - Nei giorni in cui si è consumato uno scontro senza precedenti tra il presidente americano Donald Trump e papa Leone prima e la...