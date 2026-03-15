In questa quarta domenica di Quaresima, durante l’Angelus, Papa Leone XIV ha parlato di come deve essere la fede, concentrandosi su un passaggio specifico del brano del Vangelo di oggi. La sua catechesi ha messo in evidenza un aspetto particolare di quel testo, senza entrare in analisi o interpretazioni più approfondite. La riflessione si è focalizzata su un elemento preciso del passo evangelico.

In questa quarta domenica di Quaresima, l’attenzione di Papa Leone, nella sua catechesi per l’Angelus, si concentra su di un particolare del brano del Vangelo di oggi. Il cieco nato: la cecità non sta solo in una condizione fisica ma anche in tutto ciò che non riusciamo a vedere con i nostri occhi limpidi. La fede, come afferma il Pontefice, non deve essere un atto cieco, ma bisogna viverla “con occhi aperti”, proprio come ha fatto e ci ha insegnato Gesù. Tante sono le domande che il nostro cuore si pone, afferma il Papa e, proprio per dare risposta a ciascuna di esse, anche alle più difficili, bisogna avere “una fede sveglia, attenta e profetica”. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Angelus, 15 marzo 2026, Papa Leone XIV: “Ecco come deve essere la nostra fede”

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