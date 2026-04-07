Il messaggio dell’arcivescovo Il ruolo della donna che indica la via e la critica ai potenti del mondo

L’arcivescovo ha espresso un messaggio rivolto alla Chiesa, sottolineando l’importanza di una donna che possa portare la verità e indicare la via. Ha parlato della necessità di un ruolo femminile capace di richiamare i potenti del mondo e di ricordare che tutti sono fratelli, introdotti alla conoscenza del Padre, attraverso il messaggio di Gesù. La riflessione si concentra sulla funzione delle donne all’interno della comunità e sulla critica implicita ai leader mondiali.

"In una Chiesa preoccupata di ruoli e di distribuzione di cariche e di responsabilità, c’è bisogno di una donna che dica la verità: siete fratelli, fratelli di Gesù, siete introdotti alla familiarità con il Padre, Padre di Gesù e Padre di noi tutti". L’ arcivescovo Mario Delpini ha scelto di dedicare l’omelia di Pasqua alle donne che "non si fermano di fronte alle lacrime, allo strazio e allo sgomento della morte e della crudeltà", ma vanno ad annunciare la verità di un nuovo inizio. Sull’altare il cero pasquale - acceso nel corso della veglia - ricorda l’ottavo centenario della morte di san Francesco d’Assisi ed è stato decorato dalle sorelle Clarisse del monastero di Milano, che si sono ispirate ai testi poetici del Cantico delle Creature. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il messaggio dell’arcivescovo. Il ruolo della donna che indica la via e la critica ai potenti del mondo “Nel buio del mondo, la luce della Pasqua risplende ancora di più”: il messaggio dell’arcivescovoDalle critiche ai potenti della Terra all'appello per diventare costruttori di pace: un invito a ritrovare la speranza e la riconciliazione nel buio... J’accuse dell’arcivescovo: "Potenti impegnati a procurare infelicità ai popoli della terra""I potenti della terra sembrano impegnati a procurare infelicità e i vincitori esibiscono come trofei i volti di quelli che sono riusciti a uccidere,... Temi più discussi: La sofferenza trova risposta nell’amore. Il messaggio pasquale dell’Arcivescovo di Udine; Il messaggio dell’arcivescovo. Abbiamo il diritto a sperare: diventiamo ‘persone pasquali’; Il messaggio di Pasqua dell'arcivescovo Caiazzo: La risurrezione di Cristo ci conferma che la speranza non muore -; Pace e coraggio: il messaggio di Pasqua dell’arcivescovo Massara. Siracusa. Pasqua tra guerre e paure, il grido dell’arcivescovo Lomanto: «Solo l’amore può salvare il mondo»Un messaggio denso di spiritualità, ma anche profondamente radicato nella realtà contemporanea, quello che l’arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto, ha rivolto ai fedeli in occasione della Pasqua ... libertasicilia.it Pasqua 2026, il messaggio dell’arcivescovo Torriani alla comunità crotoneseCROTONE – In occasione della Santa Pasqua, l’arcivescovo della diocesi di Crotone – Santa Severina, Alberto Torriani, ha rivolto alla comunità un intenso messaggio spirituale dal titolo L’ora delle ... ilcrotonese.it Il messaggio in conferenza spiazza tutti https://mdst.it/41PpjtR #SportMediaset - facebook.com facebook Ieri le campane della chiesa di San Sarkis a Teheran hanno suonato per la Pasqua; un messaggio di pace nel cuore di una civiltà che da quasi duemila anni ospita i cristiani. Colpire le infrastrutture di un Paese in cui i seguaci delle religioni monoteistiche vivo x.com