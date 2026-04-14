Durante un incontro con gli studenti di giornalismo, il presidente ha espresso apprezzamento per le riflessioni del Papa, sottolineando l’importanza di un messaggio equilibrato. Nella stessa occasione, ha criticato alcune posizioni dell’ex presidente, evidenziando come il potere possa portare a comportamenti inappropriati e sottolineando la necessità di mantenere un senso dell’autocritica. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sulla capacità di distinguere tra autorità e responsabilità.

Donald Trump, nei giorni scorsi, ha attaccato Papa Leone XIV: un episodio senza precedenti che ha trovato la ferma condanna di tutto il mondo cattolico e non solo. Anche Sergio Mattarella, seppur senza citare direttamente il presidente Usa, ha lasciato intendere di essere assolutamente dalla parte del Pontefice, ragionando sul fatto che troppo potere può “inebriare e far perdere l’equilibrio”. Mattarella dalla parte del Papa: Trump bacchettato Mattarella bacchetta la Rai Il messaggio di Papa Leone XIV inviato all'Accademia delle Scienze Sociali Mattarella dalla parte del Papa: Trump bacchettato Martedì 14 aprile, il Capo dello Stato ha incontrato al Quirinale gli studenti delle scuole di giornalismo, parlando loro del messaggio che Leone XIV poche ore prima ha inviato all’Accademia delle scienze sociali della Santa Sede.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mattarella elogia il Papa e graffia Trump parlando del potere che inebria, "Serve alta capacità di autoironia"

Mattarella: "Potere può inebriare, ai potenti consiglio autoironia. E il Papa mette in guardia dall'autoesaltazione"Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale gli studenti delle scuole di giornalismo e ha ragionato con loro...

Mattarella: “Il potere può inebriare, ai potenti consiglio l’autoironia per evitare imbarazzo”Anche Sergio Mattarella, seppur senza mai nominarlo, replica a Donald Trump dopo i suoi attacchi a Giorgia Meloni e Papa Leone XIV.