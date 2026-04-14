Mattarella elogia il Papa e critica senza mai citarlo Trump | Il potere può inebriare far perdere l’equilibrio Serve autoironia – Il video

Durante un incontro con ottanta studenti delle scuole di giornalismo, il presidente ha espresso parole di apprezzamento nei confronti del Papa, sottolineando il suo ruolo e il suo esempio. Contestualmente, ha parlato delle sfide legate al potere, affermando che può portare a perdere l’equilibrio e ha suggerito che l’autoironia sia un’arma importante. Non sono stati fatti riferimenti diretti a nomi o eventi specifici, ma il discorso si è concentrato su concetti generali e valori.

«Il potere può inebriare e far perdere l’equilibrio». Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale ottanta studenti delle scuole di giornalismo, esprime solidarietà al Papa Leone XIV e, senza citarlo direttamente, rivolge una critica a Trump. «Se i potenti della Terra facessero un po’ di uso dell’ autoironia, anche in piccole dosi, il mondo ne trarrebbe beneficio e loro eviterebbero difficoltà e situazioni di imbarazzo». Nel suo intervento al Quirinale, il presidente della Repubblica richiama il discorso del pontefice di oggi, anch’esso rivolto, senza nominarlo esplicitamente, al leader statunitense. «Venendo qui dal mio studio – ha esordito a sorpresa il Capo dello Stato nel Salone delle Feste – ho letto le agenzie sul messaggio di Papa Leone all’Accademia delle Scienze.🔗 Leggi su Open.online

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