Mattarella difende il Papa | splendido messaggio contro autoesaltazione

Il presidente della Repubblica ha preso posizione in difesa del Papa, rispondendo a un attacco proveniente dal presidente degli Stati Uniti. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensioni diplomatiche tra le due nazioni, senza che siano stati forniti dettagli sui motivi o sulle dichiarazioni contestate. La presa di posizione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori commenti pubblici.

Roma, 14 apr. (askanews) – Sergio Mattarella difende Papa Leone XIV dal duplice attacco del presidente Usa. Pur senza mai nominare Donald Trump il capo dello Stato oggi, rivolgendosi agli studenti di giornalismo, ha consigliato loro di leggere il messaggio che il Pontefice ha inviato all’Accademia di Scienze Sociali della Santa Sede: “e’ un bel messaggio sul potere, mette in guardia dal pericolo dell’autoesaltazione”. Mattarella lo ha definito “uno splendido messaggio, che rende evidente il debito di riconoscenza che nei confronti del Papa deve nutrire e avvertire il mondo per i suoi richiami, in questo periodo così difficile”. Gia ieri il capo dello Stato aveva elogiato l’azione del Papa in partenza per un viaggio in Africa sottolineando l’importanza del suo messaggio di pace in questa epoca così conflittuale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Papa Leone XIV: “Senza morale, la democrazia diventa tirannia”. Mattarella: “Messaggio splendido, mette in guardia da autoesaltazione”“Dio è straziato dalle guerre, dalle violenze, dalle ingiustizie e dalle menzogne”. Mattarella “Messaggio del Papa mette in guardia dal pericolo dell'autoesaltazione”ROMA (ITALPRESS) – “Venendo qui ho letto i lanci d'agenzia sul messaggio che Papa Leone XIV questa mattina ha inviato all'Accademia delle Scienze...