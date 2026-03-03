Panucci sulla lotta per il quarto posto | La Juve è la favorita Vi spiego il motivo David? Con Gatti in area si creano più occasioni

Durante un’intervista, Panucci ha commentato la corsa per il quarto posto nel campionato, affermando che la Juventus è la squadra favorita. Ha spiegato che con Gatti in area, si creano più occasioni da gol, sottolineando il ruolo del difensore nella fase offensiva. Il suo intervento si è concentrato sulla situazione attuale delle squadre coinvolte e sulle caratteristiche della formazione bianconera.

Panucci a margine di un'intervista si è soffermato sulla lotta per il quarto posto lanciando la Juventus. Le parole dell'ex difensore italiano. Il pareggio della Juventus allo Stadio Olimpico contro la Roma ha lasciato dietro di sé una scia di riflessioni tattiche e critiche costruttive. Tra le voci più autorevoli che si sono levate per analizzare il momento dei bianconeri spicca quella di Christian Panucci. Secondo l'ex difensore, il destino della squadra di Spalletti è ancora tutto da scrivere, ma non sono più ammessi passi falsi, specialmente considerando gli impegni imminenti. Panucci ha tracciato la strada per il finale di stagione, evidenziando come la Juventus debba guardare non solo in casa propria, ma anche ai risultati delle dirette concorrenti.