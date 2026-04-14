Matilda De Angelis col mocio a GialappaShow | gag con il Mago Forest e gli ascolti volano

Durante l’ultima puntata del programma televisivo, un’attrice ha partecipato con un momento di improvvisazione, coinvolgendo il Mago Forest in una gag esilarante. La scena ha catturato l’attenzione del pubblico e ha contribuito a un aumento degli ascolti rispetto alle puntate precedenti. La presenza dell’ospite ha suscitato commenti positivi sui social media e ha fatto salire l’audience del programma.

Bologna, 14 aprile 2026 – Uno scambio di battute senza peli sulla lingua. E risate assicurate. Protagonista, l’attrice bolognese Matilda De Angelis – co-conduttrice dell’ultima puntata GialappaShow – a tu per tu con ‘Stefano De Martino’ (in realtà Gigi Esposito del duo comico Gigi & Ross ) e il mitico Mago Forest. Tema dello sketch, il prossimo Festival di Sanremo di cui De Martino sarà conduttore e direttore artistico. Non solo. Perché durante tutta la puntata, che ha visto fra gli ospiti anche Tony Pitoni, si è raccontata con grande autoironia. Cantando, ballando, pulizie comprese. E la puntata vola subito negli ascolti, registrando complessivamente – su Tv8 e su Sky Uno+ e on demand – 1 milione 268mila spettatori medi in Total Audience.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matilda De Angelis (col mocio) a GialappaShow: gag con il Mago Forest e gli ascolti volano Matilda De Angelis co-conduttrice di ‘GialappaShow’ con Mago ForestBologna, 13 aprile 2026 – Lunedì sera 13 aprile la Gialappa’s Band torna in prima serata con il GialappaShow su TV8 e Sky e affida la co-conduzione... GialappaShow: Matilda De Angelis sfida il Mago Forest in TVLunedì 13 aprile 2026, alle ore 21:30, il palinsesto di TV8 si rinnova con la terza puntata di GialappaShow, un appuntamento che vede la...