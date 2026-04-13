Lunedì 13 aprile 2026, alle 21:30, va in onda su TV8 la terza puntata di GialappaShow, un programma che vede la partecipazione di Matilda De Angelis come co-conduttrice. La puntata presenta una sfida tra lei e il Mago Forest, che si svolge nel contesto di una trasmissione televisiva. La presenza di De Angelis e la sfida tra i due sono stati annunciati tramite i canali ufficiali del programma.

Lunedì 13 aprile 2026, alle ore 21:30, il palinsesto di TV8 si rinnova con la terza puntata di GialappaShow, un appuntamento che vede la partecipazione di Matilda De Angelis in veste di co-conduttrice. La serata, fruibile anche tramite e la piattaforma streaming NOW, propone una struttura ricca di sketch e ospiti, partendo da una sigla ispirata al musical Chicago che coinvolge l’intero cast produttivo di Banijay Italia. Il dinamismo del cast e le sfide della conduzione. La gestione del programma vede protagonisti Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, i quali questa sera mettono alla prova Matilda De Angelis. L’attrice si...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GialappaShow: Matilda De Angelis sfida il Mago Forest in TV

Matilda De Angelis co-conduttrice di ‘GialappaShow’ con Mago ForestBologna, 13 aprile 2026 – Lunedì sera 13 aprile la Gialappa’s Band torna in prima serata con il GialappaShow su TV8 e Sky e affida la co-conduzione...

GialappaShow torna con Matilda De AngelisIn onda lunedì Si rinnova l’appuntamento con GialappaShow, il programma firmato da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, in...

Argomenti più discussi: Matilda De Angelis co-conduttrice nella terza puntata del GialappaShow; GialappaShow, terza puntata lunedì 13 aprile su TV8: Matilda De Angelis co-conduttrice, Jovanotti in Sensualità a corte e Tony Pitoni super ospite; Orietta, tra successo e famiglia: Le nipoti mi hanno cambiato la vita; GialappaShow, ospiti e anticipazioni del 13 aprile.

Stasera su TV8 torna l'appuntamento col Gialappashow. Fra le guest star Matilda De Angelis e il ritorno di Jovanotti. Le anticipazioni. - facebook.com facebook

Matilda De Angelis è la co-conduttrice della terza puntata! #GialappaShow lunedì alle 21:30 in prima visione su TV8 e SkyUno x.com