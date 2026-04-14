Maternità congelata a Palermo come conservare gli ovuli con l' egg freezing e mettere in pausa il tempo biologico

A Palermo, alcune donne decidono di congelare gli ovuli attraverso la procedura di egg freezing, per mettere in pausa il tempo biologico. Questa scelta permette di conservare gli ovuli in attesa di un momento più favorevole per avere figli. La decisione arriva in un contesto di attese legate a carriere, relazioni o problemi di salute che possono influenzare la possibilità di concepire in modo naturale.

Ci sono scelte che maturano lentamente e restano sospese tra una carriera che decolla, un amore che non arriva o una malattia che irrompe senza preavviso. Mentre le lancette dei desideri si spostano in avanti, il tempo biologico scorre imperterrito e non aspetta nessuno. Secondo un recente studio.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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