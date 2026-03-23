Il congelamento degli ovuli l’arrivo inaspettato di Amanda Nina Palmieri sulla maternità
Ospite nella puntata del sabato di Verissimo, la “iena” Nina Palmieri ha raccontato molti aspetti di sé, senza dimenticare la maternità, in un modo che lei definisce sorprendente e inaspettato. La giornalista originaria di Avezzano, volto storico del programma di informazione di Italia Uno, tra le altre cose è infatti anche mamma della piccola Amanda, colei che ha cambiato il suo mondo in modo “improvviso e travolgente”. Palmieri ha spiegato a Silvia Toffanin di aver scelto un percorso particolare per sé: “Avevo scelto di congelare gli ovuli. Avevo un compagno che non è il papà di Amanda. Non sentivo la necessità di avere figli, ma ho pensato che forse un giorno ce l’avrei avuta e quindi ho preso questa decisione”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Articoli correlati
“Avevo scelto di congelare gli ovuli perché non sentivo il famoso orologio biologico. Poi a sorpresa è arrivata Amanda”: il racconto della Iena Nina PalmieriNina Palmieri (all’anagrafe Giovanna Palmieri) è uno dei volti storici de “Le Iene”, giornalista, autrice televisiva e conduttrice si occupa spesso...
Chi è il compagno di Nina Palmieri? Età, lavoro del surfista “Thor” e la storia della figlia AmandaLa vita privata di Nina Palmieri, una delle inviate più amate delle Iene, è sempre stata avvolta da un velo di discrezione.
Contenuti e approfondimenti su Nina Palmieri
Argomenti discussi: Nina Palmieri racconta la maternità tardiva e la scelta degli ovociti congelati.
La Iena Nina Palmieri parla per la prima volta della maternità: Avevo congelato gli ovuli, mia figlia è stata una sorpresa, vive con il padreL'intervista a Verissimo in cui l'inviata del programma di Italia Uno parla per la prima volta della sua maternità inaspettata e del rapporto con la figlia Amanda ... libero.it
Nina Palmieri: «Avevo congelato gli ovuli, Amanda è stata una sorpresa»Nina Palmieri si racconta a Verissimo tra vita privata, maternità e lavoro. La giornalista e volto de Le Iene ripercorre la decisione di congelare gli ovuli, ... ilmattino.it