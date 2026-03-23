Ospite nella puntata del sabato di Verissimo, la “iena” Nina Palmieri ha raccontato molti aspetti di sé, senza dimenticare la maternità, in un modo che lei definisce sorprendente e inaspettato. La giornalista originaria di Avezzano, volto storico del programma di informazione di Italia Uno, tra le altre cose è infatti anche mamma della piccola Amanda, colei che ha cambiato il suo mondo in modo “improvviso e travolgente”. Palmieri ha spiegato a Silvia Toffanin di aver scelto un percorso particolare per sé: “Avevo scelto di congelare gli ovuli. Avevo un compagno che non è il papà di Amanda. Non sentivo la necessità di avere figli, ma ho pensato che forse un giorno ce l’avrei avuta e quindi ho preso questa decisione”. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Il congelamento degli ovuli, l’arrivo inaspettato di Amanda. Nina Palmieri sulla maternità

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Argomenti discussi: Nina Palmieri racconta la maternità tardiva e la scelta degli ovociti congelati.

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