Matera incantata | il virtuosismo di Jasmine Choi e la Magna Grecia

Martedì 14 aprile 2026, l’Auditorium Gervasio di Matera ha ospitato un concerto con la partecipazione della flautista Jasmine Choi e dell’Orchestra della Magna Grecia. L’evento ha visto esibirsi artisti di livello internazionale, attirando un pubblico numeroso e appassionato. La serata ha combinato musica e atmosfere suggestive, in un luogo che si distingue per la sua struttura e per l’accoglienza di eventi culturali di rilievo.

L’Auditorium Gervasio di Matera ha ospitato, nella serata di martedì 14 aprile 2026, un evento musicale di respiro internazionale che ha protagonista la flautista Jasmine Choi insieme all’Orchestra della Magna Grecia. Il concerto, intitolato Virtuosic Flaute Concert, ha portato in scena un programma sinfonico di alto profilo sotto la guida del direttore Gianluca Marcianò, inserendosi nel ciclo di appuntamenti della Stagione Eventi Musicali 20252026. Il virtuosismo di Jasmine Choi e il rigore della direzione orchestrale. Il cuore pulsante dell’esibizione è stato il talento della solista coreana, Jasmine Choi, figura di spicco nel globale della musica classica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera incantata: il virtuosismo di Jasmine Choi e la Magna Grecia Matera, Jasmine Choi e Marcianò: un concerto d’élite all’AuditoriumIl prossimo martedì 14 aprile 2026, alle ore 21:00, l’Auditorium Gervasio di Matera ospiterà una serata di altissimo profilo musicale con il... Virtuosic flute concert: stasera a Taranto, domani a Matera Orchestra della Magna GreciaDi seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia: Lunedì 13 alle 21.